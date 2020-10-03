«Фанатею от своих образов»: Асмус показала фееричные наряды со съемок

Звезда фильма «Текст» Кристина Асмус в новом телевизионном сезоне стала ведущей развлекательного проекта «Золото Геленджика». Компанию ей составили Иван Охлобыстин и Тимур Родригес. И у каждого из актеров – свое амплуа на шоу, и для Асмус оно стало возможностью примерить на себе самые смелые и дерзкие образы.

Наряд из куска золота, леопардовый аутфит, красноволосая бестия или девушка с «рогами» — каждое появление в новом выпуске шоу для Асмус – как минута славы в новом образе. И звезда призналась, что осталась под впечатлением от перевоплощений.

«Как же я фанатею от своих образов в шоу «Золото Геленджика»!! Просто ващееее!!!», — написала актриса. И спросила: «Какой образ вам нравится больше? Я все-тки за лЭопард».

Поклонники согласились с любимицей, что самым ярким и запоминающимся стал леопардовый наряд. Некоторые удивились тому, как прическа и другой цвет волос могут кардинально изменить внешность человека. «Во всех ты, душечка, нарядах хороша», — резюмировал кто-то из фанатов.