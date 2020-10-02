Вынужденная мера: Анджелина Джоли не подпускает Брэда Питта к детям

По условиям актрисы, после возвращения из Франции бывший муж должен две недели пробыть на самоизоляции.

В октябре Бреда Питта и Анджелину Джоли ждет судебное разбирательство. Бывшие супруги должны решить, на каких условиях будут видеться с их общими детьми. До сентября пара проходила семейную терапию и вроде как бы начала находить общий язык друг с другом. Но тут Брэд улетел во Францию со своей подругой Николь Потуральски. Информация о довольно продолжительном романе голливудского актера и 27-летней немецкой модели облетела все СМИ. После такого поворота событий Джоли пришла в ярость. Ее возмутил тот факт, что бывший супруг привез новую девушку в поместье, где в 2014 году они сыграли свадьбу. Да еще и в годовщину.

Теперь же Анджелина и вовсе не подпускает Брэда к детям. Правда, ограничение временное. Как сообщает Us Weekly, актриса попросила Питта не приближаться к наследникам, пока он не пройдет двухнедельный карантин после приезда из Франции.

Молодая возлюбленная Питта тем временем снова вернулась в Берлин. Кстати, именно в немецкой столице они и познакомились годом ранее. На прошлой неделе Николь неожиданно появилась на подиуме в Милане. В рамках Недели высокой моды она дефилировала в наряде Hugo Boss.