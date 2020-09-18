Девушка Брэда Питта в мини-платье ответила на вопрос о ненависти к Анджелине Джоли

После развода Брэда Питта с Анджелиной Джоли в 2016 году, немецкая модель Николь Потуральски стала первой, с кем актер завел серьезные отношения. Хотя раньше сообщалось, что связывать себя узами брака он не намерен. Тем не менее 27-летняя Николь уже стала весьма популярной, ее жизнью заинтересовались многие. Если ранее в своем Instagram она публиковала только гламурные фотографии, то теперь еще и отвечает на некоторые вопросы о личной жизни.

Как сообщает Us Weekly, на днях Потуральски опубликовала снимки в оранжевом мини-платье на пуговицах и солнцезащитных очках. Фотографии подписала коротко: «Счастливые люди не ненавидят». Фолловеры тут же решили уточнить некоторые моменты.

«Если Вы счастливы, то почему и Вы, и Брэд ненавидите Анджелину?» — писали пользователи Сети.

Николь решила не игнорировать этот вопрос и ответила, что она не испытывает к кому бы то ни было таких негативных эмоций.

Об отношениях Брэда Питта и Николь Потуральски стало известно в августе. Актер привез девушку в свое поместье на юге Франции. Как выяснилось позже, пара встречается уже длительное время. Познакомились они в Германии еще год назад. Кстати, в отличие от Брэда, Николь не свободна. Она состоит в браке с немецким ресторатором Роландом Мэри и воспитывает 7-летнего сына. Бизнесмен старше модели на 41 год.