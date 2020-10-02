Хороший аппетит: семилетняя Лиза Галкина полакомилась ветчиной на камеру

На одной из фан-страничек Лизы Галкиной появился свежий снимок наследницы Примадонны отечественной эстрады. Примечательно, что ранее родители белокурой малышки публиковали те же кадры у себя в профиле.

На фотографии маленькая первоклассница с забавным видом поедает ветчину. По взгляду Лизы становится понятно, насколько сосредоточена девочка на дегустации этого угощения.

Поклонники дочери Максима Галкина остались в восторге от такого фото:

«Лизонька, какая же ты милашечка! Даже с колбаской!», «Такие глазки! Думает, наверное, хоть бы не отобрали!», «Девочка просто ангел!», «Красотка!», «Лизонька такая кукляшка сладенькая!».

Напомним, что Лиза вместе с братиком Гарри учится в первом классе. На день рождения двойняшки получили в подарок от мамы и папы планшеты для учебы.

Отметим, что артист довольно часто публикует забавные ролики с участием своих детей. Он и танцует с дочерью танго, и плавает с малышами в бассейне, и даже прививает сыну любовь к естественным наукам.