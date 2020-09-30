«Не хватает только Аллы»: Галкин с двойняшками Лизой и Гарри повеселились в бассейне

Двойняшкам Аллы Пугачевой и Максима Галкина, Гарри и Лизе, в сентябре исполнилось 7 лет. Ребята уже ходят в школу, и этой осенью для них впервые прозвенел звонок на урок. Братик с сестренкой обожают учиться, чем не могут не радовать своих звездных родителей.

С появлением школы веселья в жизни знаменитого семейства меньше не стало. Отец-юморист устраивает детям забавное времяпрепровождение, и находит время разрядить обстановку даже там, где, кажется, это неуместно: то поиграет за обеденным столом с едой, чем очень рассмешит двойняшек, то устроит «прямую трансляцию» из бассейна. Как на этот раз.

Во время плавания Галкин включил видеокамеру смартфона, чтобы пожелать доброго вечера подписчикам вместе с детьми, но что-то пошло не так. Дети, заливаясь от смеха, едва смогли поздороваться с фолловерами папы.

«Добрый вечер», — звонко смеясь, произнесла Лиза. «Ой, папочка снимает видео, — заметил Гарри. И засмеялся: «Папарацци, у нас тут свой язык».

«Уходим», — скомандовал отец. И тренировка закончилась. Подписчики признались, что видео невероятно подняло им настроение:

«Как это мило! Не хватает только Аллы Борисовны! А так веселые у вас вечера», «Такой счастливый папа» , «Хохотушки», «Как я восхищаюсь вашим семейством! Всего вам доброго и светлого!», «Это такое счастье, когда детки заливаются смехом и все здоровы», «Сплошной позитив, молодцы», «Вот это и есть счастье!», — пишут фолловеры.

А накануне звездный отец показал в Сети, как танцует с дочкой Лизой танго. Девочка поразила поклонников своим талантом и грацией.