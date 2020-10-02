«Идеальные голливудские губы»: Водянова показала, как правильно наносить алую помаду

Наталья Водянова является одной из всемирно знаменитых и востребованных в настоящее время топ-моделей. Кроме того, звезда подиумов давно стала лицом многих косметических брендов. Ее безупречные черты лица и красивые губы позволяют создавать самый разный макияж.

В новой публикации на своей странице в Instagram Водянова показала, как над ней трудится визажист. Финальным штрихом к завершению образа стала красная помада. И модель запечатлела на видео этапы нанесения главного женского «оружия».

«Идеальные голливудские губы», — подписала видео Водянова.

В комментариях звезду спросили о главном секрете создания правильного макияжа красных губ. И супермодель не стала скрывать тонкости создания манящего образа: «Карандаш поможет, и можно пигментом зафиксировать цвет», — раскрыла секрет топ-модель, имея в виду контур по линии губ, а также проработку кистью нанесенной помады, как это показано на видео.