Машины ему мало: Элджей похвастался новым транспортным средством

Рэпер уже испытал в деле своего «железного Пегаса».

Известный рэпер Элджей, в миру Алексей Узенюк, щедр на роскошные подарки для родных и любимых. Этим летом, например, музыкант приобрел для мамы внедорожник Mercedes, о чем рассказал в Instagram. До этого подобный презент рэпер преподносил отцу. Но о себе певец тоже не забывает и регулярно балует себя дорогими подарками. Очередным приобретением он не преминул похвастаться перед поклонниками: в Instagram музыкант показал вертолет.

«К жене по пробкам», — подписал в stories артист.

Зеленый Robinson приземлился на лужайке загородного особняка Элджея и его жены, блогера Анастасии Ивлеевой. Артист запечатлелся на фоне нового средства передвижения, а потом показал, как легко и быстро преодолел пробки на МКАДе.

Кстати, звездная жена Элджея не отстает от мужа. Нынешним летом блондинка призналась, что осуществила свою давнюю мечту. Она купила себе дорогущий спорткар Lamborghini Aventador.