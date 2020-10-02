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Машины ему мало: Элджей похвастался новым транспортным средством

Рэпер уже испытал в деле своего «железного Пегаса».

Машины ему мало: Элджей похвастался новым транспортным средством
Элджей и Настя Ивлеева. Фото: instagram.com/nastyaivleeva

Известный рэпер Элджей, в миру Алексей Узенюк, щедр на роскошные подарки для родных и любимых. Этим летом, например, музыкант приобрел для мамы внедорожник Mercedes, о чем рассказал в Instagram. До этого подобный презент рэпер преподносил отцу. Но о себе певец тоже не забывает и регулярно балует себя дорогими подарками. Очередным приобретением он не преминул похвастаться перед поклонниками: в Instagram музыкант показал вертолет.

«К жене по пробкам», — подписал в stories артист.

Зеленый Robinson приземлился на лужайке загородного особняка Элджея и его жены, блогера Анастасии Ивлеевой. Артист запечатлелся на фоне нового средства передвижения, а потом показал, как легко и быстро преодолел пробки на МКАДе.

Кстати, звездная жена Элджея не отстает от мужа. Нынешним летом блондинка призналась, что осуществила свою давнюю мечту. Она купила себе дорогущий спорткар Lamborghini Aventador.

 

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