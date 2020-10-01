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 «Он победит»: Мелания Трамп дала большое интервью о своей жизни

Жена Дональда Трампа поделилась своими прогнозами по поводу президентской гонки в США.

 «Он победит»: Мелания Трамп дала большое интервью о своей жизни
Мелания Трамп проводит день в центре помощи для детей с ограниченными возможностями. Фото: Instagram.com/flotus

Первая леди США Мелания Трамп рассказала, что всегда верила в победу мужа на президентских выборах. Об этом она сообщила в интервью журналу Tatler.

 «Я точно знала, что если он будет баллотироваться, он победит», — заявила Мелания.

Отметим, что фотомодель и дизайнер ювелирных украшений уже беседовала с этим изданием в 2005 году. Однако 15 лет назад жена 45-го президента США больше делилась подробностями интимной жизни. Она рассказала о знакомстве с Трампом. Мелания упомянула момент первой встречи с будущим лидером мировой державы, и как не хотела давать ему свой номер. Второе интервью существенно разнится с первым. Супруга Трампа во время недавнего общения с журналистами продемонстрировала свое желание помогать американскому народу. Подтверждает это личный микроблог первой леди США.

Мелания Трамп часто публикует фотографии с благотворительных акций, встреч с послами разных стран. Таким способом женщина стремится показать, что готова стать поддержкой мужу во всем, в том числе и в политике.

Мелания Трамп
Мелания Трамп принимает посла Венгрии. Фото: Instagram.com/flotus

Напомним, что 50-летняя Мелания Трамп вышла замуж за Дональда Трампа в 2005 году.

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