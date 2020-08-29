Бывшая подруга Мелании Трамп откровенно рассказала о вражде первой леди с Иванкой

Женская дружба — понятие хрупкое. Недавно в Америке вышла книга мемуаров Стефани Уинстон-Волкофф. Эта светская львица известна тем, что долгое время была подругой и старшим советником первой леди США Мелании Трамп. Об этом, собственно, она и выпустила книгу. Издание красноречиво называется «Мелания и я: взлет и падение моей дружбы с первой леди».

Как передает People, в мемуарах дамы описано немало деталей закулисной жизнь семьи Трампов. В частности, описывается противостояние первой леди со старшей дочерью Дональда — Иванкой. Напомним, что девушка родилась в первом браке известного бизнесмена, а Малания — его третья жена.

Так в книге описывается, что в день инаугурации Дональда Трампа его жена и ее подруга провернули «операцию «Блок Иванки». Суть состояла в том, чтобы ограничить роль дочери избранного президента в торжественном мероприятии и сделать так, чтобы она как можно меньше попала на отчетные фотографии. Вот такая подковерная борьба, а ведь в тот день все семейство Дональда выглядело таким счастливым.

Добавим, что организатор модных мероприятий в Нью-Йорке Стефани Уинстон-Волкофф познакомилась с Меланией Трамп в 2003 году. Став первой леди Америки, последняя пригласила подругу в Белый дом, где та занималась организацией интервью и других событий с участием жены президента. Но в начале 2018 года светскую львицу, по ее словам, выкинули из высшего круга по скомпрометированному делу о получении ею крупной суммы за помощь в организации инаугурации Трампа. Сейчас Стефани чувствует себя «преданной и брошенной». И нет лучшей мести, чем написать об этом книгу.