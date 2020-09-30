«У меня много вещей»: Брухунова в платье миди с епископскими рукавами отправилась в театр

32-летняя Татьяна Брухунова и ее муж, 75-летний Евгений Петросян, только осенью решились рассекретить свою главную тайну: они в начале этого года стали родителями. До сентября им удавалось скрывать от публики свое родительство, и на руку здесь им сыграла самоизоляция – Брухунова признавалась, что благодаря ей она ближе познакомилась с малышом и смогла, не вызывая подозрений, подолгу сидеть дома.

Но отказать себе в удовольствии посетить театр Брухунова и Петросян не могут. Поэтому, как только стало возможно, поклонники искусства поспешили в храм Мельпомены на премьерные показы. То по очереди, то парой, но так или иначе супруги посещают культурные учреждения. И для очередного похода в театр Брухунова выбрала элегантный наряд в темных тонах. Она облачилась в платье миди с мелким цветочным принтом, декорированное бантом на воротнике и с епископскими рукавами.

Кто-то из фанатов заметил, что девушка просто поражает количеством своих нарядов. Возникает даже ощущение, что она никогда не повторяется.

«У меня много вещей, это правда. Но не каждый день новые», — скромно заметила Брухунова в ответ на вопрос.

В то же время многие не смогли не отметить, как стильно выглядит их любимица: «Абсолютно все ваши платья прекрасны!! Как же вы нравитесь мне!», «Красотка, очень стильная вы, Татьяна», «Какое платье!! Вам очень идет. Хорошего вечера!»