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«Бодра, но очень голодна»: переболевшая Брухунова вышла на прогулку в пальто-кейпе и белых кедах

На днях жена Евгения Петросяна сообщила фанатам, что отравилась.

«Бодра, но очень голодна»: переболевшая Брухунова вышла на прогулку в пальто-кейпе и белых кедах
Татьяна Брухунова. Фото: .instagram.com/bruhunova/

Пятая жена Евгения Петросяна, 31-летняя Татьяна Брухунова, на днях сильно отравилась. Девушка, воспитывающая шестимесячного наследника от юмориста, поведала о том, что съела много маринованных огурцов. Обморок, тошнота и высокая температура стали симптомами интоксикации.

Но угроза миновала, молодая мама восстановилась и пришла в себя. Брухунова поспешила развеяться и отправилась на прогулку. Для выхода в свет модница выбрала темное пальто-кейп средней длины, прямые брюки и белые кеды. Из прорезей выглядывали рукава свитера в гусиную лапку.

«У меня все хорошо! Это не ковид, не ротовирус, не панкреатит и не аппендицит. Я в строю! Бодра, но очень голодна», — написала девушка.

Подписчики порадовались за любимицу и пожелали ей впредь следить тщательнее за своим здоровьем и самочувствием.

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