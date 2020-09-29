«Путь был долгим и сложным»: жена Джигана запустила линию собственной косметики

Инстадива и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова успевает не только воспитывать четверых детей, но и руководить собственным косметологическим салоном. А теперь девушка объявила, что запустила производство собственной косметики по уходу за кожей.

«Путь был доооолгим и сложным, с обломами, разочарованиями ,бесконечным ожиданием и снова обломами! Но всему свое время и сейчас это время пришло», — написала бизнесвумен.

Самойлова показала в своих stories кадры с производства: как выглядят баночки красоты, где варится крем для лица, что делает набивная машина со скрабами. В общем, девушка провела виртуальную экскурсию с завода.

Инстадива подчеркнула, что все составы продуктов по уходу за собой, которые входят в линейку ее косметики, разработаны из натуральных ингредиентов, с опорой на инновации в сфере красоты. Сама продукция, по заверениям Самойловой, не тестируется на животных.

Кстати, Оксана Самойлова — не первая отечественная знаменитость, которая запустила производство своей косметики. В конце прошлого года певица Вера Брежнева представила миру собственный бренд декоративной косметики, который пришелся по душе многим поклонницам.