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«Минус 16 кг»: Баста похвастался постройневшей фигурой

Артист назвал цифры собственного веса.

«Минус 16 кг»: Баста похвастался постройневшей фигурой
Василий Вакуленко. Фото: instagram.com/bastaakanoggano

Василий Вакуленко поделился с фанатами своими достижениями. На этот раз они касались не музыкальных вершин. Все дело в том, что Баста решил похудеть и уже попрощался с лишними килограммами. В своем Instagram он опубликовал фото из спортзала, на фоне боксерской груши.

«Минус 16 кг. Весил 122. Сейчас 106. Это только начало», написал Вакуленко.

Подписчики оценили результаты и заметили, что при этом он еще и помолодел.

«Машина! Вот это уровень!»  прокомментировали фанаты публикацию.

Это не первая борьба Басты с лишними килограммами. Два года назад он также начал худеть. Тогда ему удалось сбросить 15 килограммов, хотя планку ставил выше. После этого рэпер вновь поправился.

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