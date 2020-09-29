«Минус 16 кг»: Баста похвастался постройневшей фигурой

Василий Вакуленко поделился с фанатами своими достижениями. На этот раз они касались не музыкальных вершин. Все дело в том, что Баста решил похудеть и уже попрощался с лишними килограммами. В своем Instagram он опубликовал фото из спортзала, на фоне боксерской груши.

«Минус 16 кг. Весил 122. Сейчас 106. Это только начало», — написал Вакуленко.

Подписчики оценили результаты и заметили, что при этом он еще и помолодел.

«Машина! Вот это уровень!» — прокомментировали фанаты публикацию.

Это не первая борьба Басты с лишними килограммами. Два года назад он также начал худеть. Тогда ему удалось сбросить 15 килограммов, хотя планку ставил выше. После этого рэпер вновь поправился.