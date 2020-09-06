Штраф в 30 тысяч: на концерте Басты в Ростове-на-Дону были нарушения

Еще 22 августа Баста отыграл концерт в Ростове-на-Дону, а 6 сентября стало известно, что его организатор оштрафован. Им был индивидуальный предприниматель, который арендовал клуб на левом берегу Дона. Районный суд города уже вынес свое решение.

Как сообщает портал «ДОН 24», нарушители заплатят 30 тысяч рублей за то, что посетители клуба, в котором выступал музыкант, не соблюдали социальную дистанцию, а посетители летней площадки были без масок. Еще один концерт Басты, запланированный на 23 августа там же в Ростове, перенесли на неопределенный срок.

больше по теме «Неболей»: Баста и Zivert представили новый трек Тандем исполнителей стал для многих меломанов неожиданностью.

На 14 сентября запланировано еще одно судебное заседание. На повестке будет вопрос о нарушении законодательства по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Владельцам заведения может грозить крупный штраф или и вовсе закрытие на три месяца.