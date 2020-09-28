«Не ешьте много огурцов»: жена Евгения Петросяна слегла с высокой температурой

Татьяна Брухунова не на шутку испугала своих поклонников.

Молодая жена Евгения Петросяна делится в своем микроблоге довольно личными моментами жизни. В этот раз поводом для очередной публикации в Instagram стало самочувствие Брухуновой: знаменитость серьезно отравилась. Об этом молодая мать рассказала с подробным отчетом.

«Я отравилась! Да так не на шутку: с температурой 39, обмороком и обнимашками с белым другом».

Татьяна раскрыла, что послужило причиной ее плохого самочувствия:

«Не ешьте много маринованных огурцов», — предостерегает своих подписчиков Брухунова.

Поклонники поспешили поддержать супругу юмориста. В комментариях пользователи оставили свои пожелания скорейшего выздоровления:

«Таня, выздоравливайте! Огурчики были из магазина?!», «Поправляйтесь! Сейчас почему-то очень много отравлений. Будьте здоровы, Танюша», «Обязательно выздоравливайте и больше таких огурцов — ни-ни!» — искренне посочувствовали состоянию Брухуновой подписчики.

Некоторые не на шутку испугались и успели предположить, что дело не в огурцах:

«В пятницу у сына и невестки было все тоже самое. Мне кажется, это не отравление», «Сделайте тест на CoViD-19 эта фигня также может проявляться. Здоровья!».



Часть фанатов не поверила диагнозу Брухуновой, и решили, что жена Петросяна снова в интересном положении:

«Если не считать высокую температуру, то симптомы радостные! Огурчиков солененьких захотелось, обморок, обнимашки с белым другом», — обрадовались в комментариях.



Татьяна поспешила пресечь фантазии фанатов, и ответила, что точно не беременна. Также Брухунова напомнила подписчикам о празднике: 28 сентября — день директора. Однако, как написала супруга Евгения Вагановича, в этот раз она не на трудовом посту.