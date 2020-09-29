«С годами только хорошеет»: 57-летняя Дапкунайте блеснула ножками в дерзком платье

Совсем недавно поклонники восторгались красотой любимой актрисы Ингеборги Дапкунайте на снимке, которым поделился Леонид Ярмольник. Он охарактеризовал звезду и ее коллегу Марию Горбань «молоденькими девчонками». Стоит отметить, что в свои 57 лет Дапкунайте выглядит потрясающе, и с этим не могут поспорить даже равнодушные к ее творчеству зрители.

Снова заговорить о себе Ингеборга заставила, поделившись в Instagram свежими снимками, на которых позирует с писателем Александром Цыпкиным. Так, актриса поздравила с днем его рождения. И написала соответствующее обращение под фото.

Фолловеры звезды поспешили усыпать любимицу комплиментами. Они отметили не только эффектный образ актрисы – ее черное вечернее платье в пол на тонких бретелях, но и ослепительную улыбку: