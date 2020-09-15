«Молоденькие девчонки»: Ярмольник оценил красоту Дапкунайте и годящейся ей в дочери Горбань

Актер и телеведущий Леонид Ярмольник в Instagram разместил кадр, на котором он запечатлен с актрисами: 57-летней Ингеборгой Дапкунайте и 33-летней Марией Горбань. При этом он сделал комплимент звездам, которые прекрасно выглядят.

«По-моему, очень симпатичные молоденькие девчонки! Попросили «сфоткаться». Сказали, что их родителям я очень нравлюсь как артист. Приятно, черт возьми». Леонид Ярмольник

«Ох, в каком вы, Леонид, цветочнике», «Девушки и в самом деле просто прекрасны», «Наши любимые и очаровательные актрисы», — заметили в комментариях пользователи.

Отметим, что самому Леониду Ярмольнику сейчас 66 лет. Он — лауреат Государственной премии России. Дважды обладатель премии «Ника». Интересно, что Ярмольник в 1994 году отказался от звания «Заслуженный артист России». Спустя десять лет в честь приближающегося пятидесятилетия ему хотели присвоить звание народного артиста, но и от него он отказался.