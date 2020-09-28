Как сложилась судьба самых ярких героев «Битвы экстрасенсов»
Видео
«Жизнь других» на Мальте: сколько денег нужно на дом и где найти холостяков
Жанна Бадоева
Звездный гость

«Когда за рулем любимый»: Волочкова блеснула бесконечными ножками перед мужчиной

Балерина поделилась в Stories микроблога пикантным видео своего отдыха.

«Когда за рулем любимый»: Волочкова блеснула бесконечными ножками перед мужчиной
Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art

44-летняя Анастасия Волочкова не стесняется делиться с аудиторией интимными моментами своей жизни. Накануне известная балерина раздразнила фанатов пикантным видео из машины. Артистка вытянула стройные обнаженные ноги в автомобиле, явно отвлекая водителя от дороги.

Волочкова подписала кадры в Stories микроблога недвусмысленной фразой:

«Когда за рулем любимый».

Бывшая прима Большого театра недавно вернулась из отпуска. На турецком курорте танцовщица отдыхала вместе со своим бойфрендом. Волочкова все еще не раскрывает его имя и лицо. В Москве артистка продолжила интриговать аудиторию. На видео, которое балерина опубликовала в Instagram, видно, как Анастасия сидит на пассажирском сиденье автомобиля, рассекающего по ночной столице.

Смелый перформанс звезды не лишил водителя самообладания, и бойфренд танцовщицы в кадре не появился. Знаменитость не удержалась, и спросила возлюбленного:

«Что мне делать, если ноги не влезают в кадр?».

Ранее Волочкова делилась кадрами романтичных моментов отдыха в Турции с любимым мужчиной. Балерина опубликовала снимок, на котором бойфренд ласково сжимал ее ладонь. Фото было сделано вечером на фоне черного моря.

Волочкова
Руки Анастасии Волочковой и ее возлюбленного. Фото: Instagram.com/volochkova_art

Тэги

InstagramАнастасия ВолочковаВолочкова личная жизньНовости googleновости звёздоткровенное фотоОтношения