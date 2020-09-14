«Всегда в форме»: Волочкова в боди на голое тело раззадорила фанатов пышным бюстом

Анастасия Волочкова любит провоцировать аудиторию пикантными снимками. Вот и на этот раз звезда выложила селфи в обтягивающем боди. Наряд подчеркивает самые соблазнительные части тела бывшей примы Большого театра: высокая посадка наряда позволяет увидеть округлые бедра во всей красе. Примечательно, что вслед за Ольгой Бузовой экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова «забыла» надеть бюстгальтер, так что грудь артистки была четко очерчена облегающей тканью.

Балерина продемонстрировала все изгибы восхитительного тела: стройная талия и красивый бюст лишили фанатов дара речи. Анастасия за время самоизоляции заметно похудела и похорошела.

Белокурые локоны балерины собраны в гладкий хвост на затылке. Игривый взгляд на камеру подчеркнут выразительным макияжем.

Знаменитость кокетливо подписала соблазнительный снимок:

«Всегда в форме», — похвасталась Волочкова.

К слову, балерина то и дело демонстрирует в микроблоге фирменные шпагаты. Анастасия и раньше не стеснялась показывать акробатические номера в одном бикини, а уж сделать это в боди, тем более не составит труда.