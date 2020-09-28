Поздравления от бывшего: Надежда Михалкова получила пожелания от Резо Гигинеишвили

Актриса Надежда Михалкова отметила свое 34-ление в семейном кругу. В своем инстаграме она опубликовала совместное с детьми фото и поблагодарила всех за поздравления. Младшая дочь Никиты Михалкова воспитывает дочь и сына от Резо Гигинеишвили. Они развелись три года назад, но экс-супруг не забыл о личном празднике Нади.

В соцсети он оставил комментарий, в котором пожелал бывшей жене «терпения, сил, здоровья». Именинница решила не отвечать на поздравление публично.

К слову, Гигинеишвили снова свободен. Недавно он развелся со своей второй женой. А вот об отношениях Михалковой ничего не известно. Весной этого года она признавалась, что очень тяжело переживала развод. Тем не менее ей удалось сохранить теплые отношения с экс-супругом. В браке пара прожила семь лет.