«Год прожит не зря»: Надежда Михалкова показала детей от Резо Гигинеишвили

Свой 34-й день рождения отмечает актриса Надежда Михалкова. В честь этого она опубликовала в Instagram снимок со своими детьми от режиссера Резо Гигинеишвили. Старшей Нине уже девять лет, а младшему Ивану – всего семь. Пара развелась три года назад. Однако это никак не отразилось на отношениях экс-супругов.

«Столько любви, хороших слов и улыбок получила я сегодня! Спасибо, значит, год прожит не зря!» — подписала фото Михалкова.

Верные почитатели присоединились к поздравлениям и пожелали младшей дочери режиссера Никиты Михалкова всех благ, крепкого здоровья и любви.

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Также 27 сентября свой день рождения отмечает певица Ани Лорак. С 42-летием ее поздравили коллеги по цеху, в числе которых были Николай Басков и Сергей Лазарев.