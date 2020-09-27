«Вильнула поплавком»: звезда «Молодежки» в дерзком бикини соблазнила фанатов

Анна Михайловская поделилась свежим видеороликом с отдыха. Актриса из сериала «Молодежка» выложила публикацию в своем микроблоге. На видео девушка игриво улыбается в камеру, отплыв на другой конец бассейна и сверкнув соблазнительными формами, она развернулась и послала воздушный поцелуй. К слову, стройная красавица воспитывает пятилетнего сына.

Звезда собрала волосы в высокий пучок. Несмотря на то, что Михайловская решила провести время в воде, актриса сделала макияж: подкрасила пышные ресницы и подчеркнула губы яркой помадой.

Поклонники Анны остались в восторге:

«Милашка такая», «Как всегда прекрасная», «Русская красавица», «Это чистый кайф», «Анечка-ласточка», — восхитилась аудитория.



Многие позавидовали девушке, ведь в этом году далеко не у каждого есть возможность съездить в отпуск:

«Ой, как круто! Я тоже так хочу», «Вильнула поплавком», «Ух, какие формы».

32-летняя знаменитость также опубликовала фото из бассейна. На нем артистка соблазнительно наклонилась, продемонстрировав глубокое декольте закрытого купальника. Михайловская рассказала, что отдыхает в ленинградской области, чем шокировала фанатов: место больше напомнило подписчикам российский юг, чем окрестности финского залива. Актриса радостно подписала фото:

«Какая погода! Даже не верится,что конец сентября».

На это поклонники сделали комплимент отдыхающей:

«Анна, вы прям девушка-лето!».

Анна Михайловская известна российскому зрителю по ролям в популярных сериалах «Маргоша», «Барвиха», «Молодежка». И в фильмах: «Двойная ложь» «От судьбы не зарекайся», «Самая красивая», «Манекенщица».