Марина Юдашкина сделала выбор в пользу светлых брюк и жакета оверсайз

Возлюбленная кутюрье появилась на презентации бренда косметики в лаконичном образе.

Супруга основателя модной империи поделилась в своем микроблоге снимком лука, в котором она посетила презентацию косметического бренда. Для светского мероприятия Юдашкина выбрала аутфит в светлых тонах. Жена известного модельера отдала предпочтение, приталенному жакету оверсайз, светлым брюкам прямого кроя, нежно-розовому джемперу и бежевым балеткам на низкой подошве. Фасон одежды удачно подчеркивал особенности фигуры 61-летней Марины Юдашкиной. Возлюбленная кутюрье оставила белокурые локоны распущенными. Аутфит дополнило украшение с крупным камнем.

Подписчики отметили миниатюрность супруги Юдашкина: знаменитость не стала надевать обувь на высоком ходу, отдав предпочтение удобным балеткам с бантиками.

«Ой, Марина, вы такая малышка!» — подметили подписчики.



Поклонники оценили образ жены модельера, отметив простоту и лаконичность аутфита:

«Как вы всегда одеты прекрасно, смотрю и любуюсь вами. Со вкусом!», «Вы нам очень понравились!»



На фото Юдашкина предстала вместе с Марией Кравцовой — телеведущей, бывшей топ-моделью и экс-возлюбленной Павла Воли, а также с бизнесвумен Оксаной Бондаренко.