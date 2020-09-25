Только из моря: полностью обнаженная Шейк показала соблазнительные формы

Ирина Шейк еще год назад состояла в отношениях с Брэдли Купером, но красивая пара распалась. По неизвестным причинам, они решили пойти разными дорогами. Теперь модель живет в квартире на Манхэттене. Вслед за ней переехал в Нью-Йорк и актер, чтобы быть ближе к дочке Лее. Иногда бывшие влюбленные видятся и обсуждают насущные дела. Но ходят слухи, что русская красавица нашла замену голливудской звезде в лице арт-дилера Вито Шнабеля.

Тем ни менее, отдыхать Ирина уехала, по всей видимости, одна. Недавно она приняла участие в фотосессии с коллегами, представ в дерзком образе. А теперь публикует фото с моря. Сначала девушка подразнила фанатов, запечатлев себя в мокром купальнике. Потом Шейк уже позировала на вилле полностью обнаженная с влажными волосами. Она решила покормить с рук нового питомца — рыжего кота.

Модель блеснула безупречными ногами и соблазнительными изгибами фигуры. Более того, 34-летняя звезда похвасталась ровным бронзовым загаром.

Поклонники поразились тому, как молодо выглядит Ирина. Многие осыпали ее комплиментами:

«Едва капли воды не текут по телу», «Вот это очень сочно», «Какая нереальная красотка», «В этих глазах можно утонуть», «Какой притягательный взгляд», «Вот это формы! Богиня», «Налюбоваться невозможно», — стали писать пользователи Сети. Шейк удалось переполошить фанатов провокационными кадрами.