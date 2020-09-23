Шейк отдыхает: Наталья Рудова обнажила «сочные» формы в морковном бикини

Наталья Рудова является не только одной из самых красивых актрис в российском кино, но и одной из самых закрытых. О своих отношениях актриса предпочитает не говорить. Она живет одна в своей квартире в Москве, которую купила сама. Но минувшим летом появились слухи, что артистка ждет ребенка. Ее заметили с бизнесменом в ресторане, а свободная футболка не скрыла округлившийся живот актрисы. Но потом красотка пояснила, что с ней был друг, а живот раздулся, так как она плотно поела.

После неприятного казуса Рудова улетела в долгожданный отпуск. Она не скрывает, что не может жить без моря и солнца. Где отдыхает звезда, неизвестно. Скорее всего она выбрала побережье Сочи или Турции. Едва ли не целыми днями актриса катается на яхте и загорает в лучах солнца. Накануне Наталья подразнила фанатов новым фото в купальнике. Она позировала на борту яхты в морковном бикини из шелка. Девушка приняла чувственную позу, оголив упругие бедра и подставив пышную грудь солнцу.

«В какой же невероятной вселенной мы живем.. Тянитесь к свету, господа и тогда свет будет тянуться к вам , неизменно делая вашу жизнь прекраснее», — написала артистка.

Комментарии к своим постам Рудова ограничила, но преданные фанаты стали обсуждать смелые фото на фан-страничках. Фигура 37-летней звезды сериала «Татьянин День» взбудоражила Сеть. «О боги!», «Афродита как она есть», «Само совершенство», «Ну просто не налюбоваться», «Эти сочные бедра так и манят», «Изгибы фигуры нереальные», «Наташа, красотка», — стали писать пользователи. Напомним, что также поделилась смелым фото Ирина Шейк. Она не стала раздеваться, засветив прелести фигуры прямо в мини-платье.