По стопам отца: дочка Малининых не только поет, но и сама себе аккомпанирует

Дочь популярного певца Устинья Малинина записала видеоролик своей игры на фортепиано. Девушка опубликовала его в личном профиле.
На видео белокурая наследница знаменитого отца исполняет песню финалиста одного из сезонов проекта «Голос. Дети» Кристиана Костова.
«Для поднятия настроения», — написала Малинина под видеороликом.
Поклонники юной студентки восхитились музыкальной игрой и пением Устиньи:
«Голос очень чувственный!»,«Феечка, вся в родителей!»,«До мурашек…», «Как красиво!», «Браво! То ли еще будет!»
Напомним, что дочка Александра Малинина с детства по наставлению отца занимается музыкой.
«Мама хочет, чтобы я стала врачом, а папа грезит, чтобы я продолжила его музыкальное дело. Возможно, придется как-то совмещать», — рассказала Устинья в программе «Смак» на Первом канале.
Также известно, что в более раннем возрасте Малинина написала свою первую песню. А в сентябре этого года Устинья поступила в Королевскую академию музыки в Лондоне. Девушка сообщила, что собирается стать оперной певицей, чем и порадовала семью.