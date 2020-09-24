По стопам отца: дочка Малининых не только поет, но и сама себе аккомпанирует

Дочь популярного певца Устинья Малинина записала видеоролик своей игры на фортепиано. Девушка опубликовала его в личном профиле.

На видео белокурая наследница знаменитого отца исполняет песню финалиста одного из сезонов проекта «Голос. Дети» Кристиана Костова.

«Для поднятия настроения», — написала Малинина под видеороликом.

Поклонники юной студентки восхитились музыкальной игрой и пением Устиньи:

«Голос очень чувственный!»,«Феечка, вся в родителей!»,«До мурашек…», «Как красиво!», «Браво! То ли еще будет!»

Напомним, что дочка Александра Малинина с детства по наставлению отца занимается музыкой.

«Мама хочет, чтобы я стала врачом, а папа грезит, чтобы я продолжила его музыкальное дело. Возможно, придется как-то совмещать», — рассказала Устинья в программе «Смак» на Первом канале.

Также известно, что в более раннем возрасте Малинина написала свою первую песню. А в сентябре этого года Устинья поступила в Королевскую академию музыки в Лондоне. Девушка сообщила, что собирается стать оперной певицей, чем и порадовала семью.