«Не налюбоваться»: дочь Долиной поделилась редкими кадрами посиделок с певицей из далеких 90-х

Ангелина Миончинская, дочь народной артистки Ларисы Долиной, решила разобрать домашние архивы и порадовать почитателей певицы редкими архивными кадрами.

Ранее она обнародовала снимки с Юлией Началовой, сделанные в тот период, когда она была еще совсем девочкой. Лина была очень дружна с ней и часто гостила у нее дома. Эти счастливые мгновения прошлого до сих пор хранятся на старых карточках.

Теперь достоянием общественности стали домашние посиделки в доме Ларисы Долиной. По старой русской традиции за большим и щедро накрытым столом были сфотографированы гости семьи певицы.

«Не налюбоваться прямо, а не фото», — подписала девушка снимки.

Кадры были сделаны в 1992 году, когда звезда состояла во втором браке с Виктором Митязовым, гитаристом и продюсером. Их отношения продлились до 1998 года. Потом Долина вышла замуж за Илью Спицына, тоже гитариста и продюсера. Первым мужем любимицы публики был Анатолий Миончинский, джазовый музыкант. От него она и родила Ангелину.