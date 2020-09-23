«Главное — восстановиться»: Кудрявцева перевезла мать из Крыма в Москву

Лера Кудрявцева смогла перевезти маму в московский реабилитационный центр для восстановления после инсульта. Об этом телеведущая рассказала своим подписчикам в Instagram.

В конце лета Александра Ивановна перенесла инсульт, отдыхая в Крыму. Женщину частично парализовало. Мать Кудрявцевой была госпитализирована в крымскую клинику, откуда ведущая не могла ее забрать: врачи не разрешали перевозить пациентку, пока ее состояние не стабилизируется.

«Мамочку перевезли в Москву. Полет перенесла нормально. Сейчас она уже в реабилитационном центре. Теперь нам самое главное восстановиться – чтобы ходила нога, работала рука. В общем, берегите своих родителей!» — говорит Кудрявцева.

Родительнице телеведущей предстоит долгий путь восстановления: левая часть тела Александры Ивановны парализована.

Мама Кудрявцевой отдыхала в Алуште. Женщина гостила у старшей дочери, и собиралась посетить концерт Сергея Лазарева. Внезапный инсульт перевернул все планы: ведущая рассказывала, что ее мать уже опускала руки из-за своего состояния, однако Лера призывала ее держаться, хотя сама с трудом сохраняла самообладание.

Недавно телеведущая поделилась новостью, что ее дочь теперь будет заниматься балетом. Двухлетняя девочка не оценила мамину идею.