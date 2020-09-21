Хрустальные ванны, Карл! Какими дорогими подарками звезды балуют своих детей
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Хрустальные ванны, Карл! Какими дорогими подарками звезды балуют своих детей

Звездные отпрыски с рождения живут в роскоши и купаются в дорогих подарках.

Хрустальные ванны, Карл! Какими дорогими подарками звезды балуют своих детей
Джиган и Оксана Самойлова с детьми / фото instagram.com/samoylovaoxana/

Любой родитель старается дать самое лучшее своему ребенку. Кто-то делает упор на воспитание и учебу, а кто-то просто скупает все подряд.

Лошади, машины, хрустальные ванны — список странных и порой неуместных подарков можно продолжать бесконечно. Жаль, какую-нибудь планету нельзя купить, а то Кардашян уже бы билась на аукционе с Бейонсе или Джиганом.

Мы собрали знаменитостей, которые то ли от безумной любви к отпрыскам, то ли просто от безумия тратят баснословные суммы на подарки детям. Подробнее смотрите в видео Teleprogramma.pro.

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