Идеальный пресс: подруга Брэда Питта дразнит откровенными снимками

Популярность немецкой модели Николь Потуральски в разы возросла после того, как стало известно о ее романе с Бредом Питтом. Теперь девушка заметно больше времени уделяют своему Instagram и почти ежедневно публикует новые фотографии. На этот раз Николь решила продемонстрировать идеальный пресс.

Для фотосессии модель выбрала короткий синий топ с рукавами и джинсы с геометрическим орнаментом. А фанаты Брэда Питта, тем временем, в очередной раз заметили, как Николь поразительно похожа на Анджелину Джоли.

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Кстати, скоро экс-супруги встретятся в суде, чтобы наконец-то решить вопрос опеки над их шестью детьми. Заседания запланированы на октябрь. Известно, что Анджелина была в бешенстве после того, как узнала о романе бывшего мужа с Потуральски. К слову, после этого они перестали посещать семейного психолога.