Напряжение возросло: Брэд Питт и Анджелина Джоли прекратили семейную терапию

В октябре бывшие супруги встретятся в суде, чтобы решить вопрос с опекой над детьми.

Брэд Питт и Анджелина Джоли расстались четыре года назад, но вопрос с опекой над детьми все еще не решили. В октябре они должны встретиться в суде. Актер хотел, чтобы воспитанием шести наследников пара занималась в равных временных условиях. И вроде бы они пришли к пониманию летом этого года. Тогда их видели вместе у дома в Лос-Анджелесе.

Как сообщает Us Weekly, новый роман Питта с моделью Николь Потуральски настолько вывел из себя Анджелину, что она теперь пойдет на такие условия только в том случае, если дети не будут жить в Лос-Анджелесе.

«Напряжение между Брэдом и Анджелиной усилилось, семейная терапия больше не проводится» — сообщил изданию источник, близкий к бывшим супругам.

Актриса хочет максимально ограничить встречи Питта с детьми и вообще подумывает уехать на постоянное место жительство в Лондон. К слову, по слухам, старший сын пары 19-летний Мэддокс и вовсе перестал контактировать с отцом.

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О новой возлюбленной актера стало известно в конце августа. Питт привез Николь Потуральски в семейный замок на юге Франции. Выяснилось, что пара встречается на протяжении уже нескольких месяцев. Но как стало известно накануне, Брэд не собирается жениться на модели.