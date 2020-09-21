«Ноги от ушей»: Маша Горбань блеснула шикарной фигурой, загорая на Мальдивах

Отпуск на Мальдивах актрисы Марии Горбань продолжается. Артистка не устает дразнить поклонников сексуальными ракурсами на фото у океана.

На этот раз знаменитость поделилась фото своего южного досуга: Горбань вытянулась у океана, продемонстрировав длинные загорелые ножки. Ярко-розовое мини-бикини удачно подчеркивает изящные бедра девушки и пышную грудь.

На снимке актриса читает, но большинство подписчиков вряд ли это заметили: все внимание приковывают роскошные формы Горбань. Экранная жена Дмитрия Нагиева перекинула объемные волосы на одну сторону, открыв взору подписчиков красивую шею.

Фанаты пришли в восторг от соблазнительного кадра:

«Фигура очень красивая», «Слишком шикарно», «Восхитительна», «Горяча!», «Вау, вот это фото супер», «Ничего себе», — восхитились подписчики.



Многих покорили длинные и невероятно стройные ножки актрисы:

«Ноги от ушей», «Длинноножка», «Ноги бесконечные!»



Всем не угодишь, некоторые подписчики начали иронизировать над нереалистичной длиной ног:

«Сколько вы метров? 2,5–3?», «Кроме ног ничего не видно!!»



Мария Горбань с начала сентября отдыхает у океана. До этого звезда сообщила об открытии авиасообщения между Россией и Мальдивами.