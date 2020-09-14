Нагиев и Епифанцев столкнутся лбами в финальном сезоне сериала «Кухня»

Канал СТС покажет заключительный сезон популярного сериала «Кухня». Финальные серии «Кухня. Война за отель» стартуют 28 сентября в 19 часов. В них появятся самые выдающиеся герои многолетней комедийной саги в исполнении Дмитрия Нагиева, Дмитрия Назарова, Елены Ксенофонтовой, Григория Сиятвинды, Никиты Тарасова, Сергея Лавыгина и других актеров.

«Приключений будет много, тем более этот сезон в полтора раза больше предыдущего. Больше и тяжелее, — рассказал Дмитрий Назаров. — Говорят, чем сложнее съемки, тем великолепнее результат. А съемки были достаточно трудными: нас прерывала пандемия, тем не менее каким-то чудодейственным образом мы дошли до конца».

После карантина киношникам пришлось снимать зимние сцены летом. Актеров наряжали в шубы в сорокаградусную жару, а город Сочи, где проходили съемки, засыпали искусственным снегом.

Кстати, в финальном сезоне появится Владимир Епифанцев в роли самого себя. По сюжету актер хочет сняться в боевике, на который уже нацелился Дмитрий Нагиев. Между звездами разгорится борьба за желанную роль. Также Нагиеву придется иметь дело с мафией. Пытаясь скрыться от бандитов, шоумен нарядится в паранджу и отрастит бороду как у Тома Хэнкса в фильме «Изгой». Ну а для тех, кто хочет видеть в шоу новые лица, в сериале появится амбициозный повар Ксения в исполнении Кристины Кучеренко.

Добавим, что «Кухня» — главный рекордсмен СТС по количеству телевизионных наград. За годы своего существования сериал породил два спин-оффа, две книги, два комедийных фильма и мультфильм.