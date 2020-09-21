«Боже мой!»: шестилетняя дочка Навки с ложки покормила пловом двоюродную сестру Дашу

Татьяна Навка этим летом много путешествовала. Она успела прокатиться по Золотому кольцу, позагорать в Сочи, а также провести время на курорте в компании родных. Так как спортсменка стала носить наряды свободного кроя, появились слухи, что она ждет ребенка. Однако фигуристка их развеяла, заверив, что сплетням верить не стоит. На днях она вернулась в Москву. Теперь жена Дмитрия Пескова работает на съемках «Ледникового периода», а также уделяет время близким.

По всей видимости, к ней в гости приехала сестра Наталья с маленькой дочкой Дашей. Год назад они вместе отдохнули за границей. Тогда многие удивились, увидев фигуристку в аэропорту с маленьким ребенком. А теперь Навка показала, как ее шестилетняя дочка Надежда ухаживает за двоюродной сестрой. Девочка кормила родственницу с ложечки домашним пловом. Сначала у нее получилось, а потом Даша убежала.

«Боже мой, какая няня у нас! Хорошая! А главное, Даша слушается! Сестрички», — говорит закадровый голос.

Надя была облачена в футболку и лосины. Ее волосы были собраны в пучок. Ее кузина имеет такие же белокурые локоны, но они пока короткие. Ролик умилил пользователей Сети. Многие подчеркнули, что сестренки очень похожи.

Напомним, что у Навки и Пескова очень большая семья. От прошлых отношений у спортсменки также есть старшая дочка Саша Жулина, которая учится в МГИМО. У ее мужа есть трое сыновей: Николай, Мик и Дени— а также дочка Лиза. Со всеми фигуристка тепло общается.