Не фигурное катание: Татьяна Навка показала, чем занимается ее дочь

Дочери Татьяны Навки и Дмитрия Пескова, Надежде, всего шесть лет, а она уже выбрала себе увлечение по душе. И это не фигурное катание. Девочка занимается балетом, причем на тренировки ходит с большим удовольствием. В своем Instagram Татьяна поделилась снимком Надежды из танцевальной студии. На фото девочка готовится к занятиям, приняв соответствующее для балерин положение рук и ног.

«Моя балеринка! Каждый год осенью начинается открытие театрального сезона, а у нас открытие своего-всесторонне развивающегося. Тренировки в удовольствие (не всегда конечно), занятия с улыбкой и танец с душой, такому принципу придерживается наш педагог по балету, что мне лично очень импонирует, а Надюше нравятся сами занятия и танцы!» — написала Навка.

У Татьяны также есть старшая дочь от первого брака с фигуристом Александром Жулиным. А недавно олимпийскую чемпионку заподозрили в третьей беременности. Но она все отрицает, а в качестве доказательств даже показала фотографию с отдыха в обтягивающем платье.