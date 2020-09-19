«Юнга Степан и пиратка Маша»: Безруков поиграл с подросшими детьми от Матисон в моряков

Звезда театра и кино обожает проводить время с малышами.

Этой весной знаменитый актер Сергей Безруков самоизолировался с семьей на даче. Звезда «Бригады» с головой ушел в быт и домашние дела, воспитание наследников от Анны Матисон. У супругов подрастают двое детей – 4-летняя Маша и полуторагодовалый Степа. И Безруков просто обожает проводить с ними время.

В этот раз артист решил поиграть с детишками в моряков. Он нарядил дочку в нарядный костюм пирата, сыну вручил книгу и снял на видео времяпрепровождение.

«Юнга Степан и пиратка Маша! Молодцы какие, вот они, молодцы. Вот он, корабль наш!», — озвучивает видео актер.

На кадрах отец, называя себя Джоном Сильвером, забирает у дочери пистолет, победоносно смеется, а потом увлеченно рассматривает картинку, которую ему показывает малыш Степа.

«Малыши прелестны. Пиратка — нет слов. Хороша!!! Костюм прекрасный! БРАВО», «Какой костюм», «Какие они милые», «Какие они все-таки хорошенькие оба», «Джон Сильвер самый лучший в Вашем исполнении, Сергей Витальевич», «Лучший папа», «Детки прелесть», — пишут восторженно фолловеры.

Как бы ни был счастлив Безруков, проводя все время с семьей, он истосковался по работе. И с радостью сообщил, что скоро у него гастроли.