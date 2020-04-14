«Семья довольна!»: Сергей Безруков в самоизоляции проявляет себя хозяйственником

Звезда кино и театра Сергей Безруков своим примером показывает, что самоизоляция – не время для скуки. Актер уже освоил новую профессию – стал садовником на собственном приусадебном участке, вспомнил акварельную технику при написании картин, а теперь взялся за дрель, чтобы сделать мужскую работу по дому.

«Домашний «COMMANDOS»… Привет, Арни! (Schwarzenegger) Работаем по дому…семья довольна! Самоизоляция с пользой! Всем не унывать!» — подписал свое новое фото в «Инстаграме» актер.

Подписчики поблагодарили в очередной раз Безрукова за море позитива, которое он излучает собой, а также нашли возможность пошутить.

«Сразу вспомнился фильм Бригада», «В 6 утра дрель лучше работает!», «Так и переквалифицироваться не долго, из актера в мастера по дому!!!», «Подработку не берете?», «Арни в стороне сидит и чай пьёт с печеньками», — пошутили многие.

А прекрасная половина отечественного шоу-бизнеса в изоляции осваивает новые рецепты блюд. Например, Татьяна Брухунова, супруга Евгения Петросяна, поделилась своими лайфхаками по приготовлению вкусных пончиков.