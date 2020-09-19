«Я не верю в сглаз!»: беременная Подольская ответила на критику за оголенный животик

Наталья Подольская пребывает в счастливом ожидании второго ребенка. В конце осени она готовится подарить мужу еще одного сына. А пока звезда наслаждается беззаботным периодом беременности и светится от эмоций, которые переполняют жену Преснякова.

Кроме того, Подольская не стесняется демонстрировать свою гордость – она поделилась снимком с голым животиком. Однако, вместе с комплиментами на нее обрушилась и критика – хейтеры начали обвинять ее в излишней откровенности и предупреждать быть осторожнее – якобы счастье любит тишину, а беременность – очень интимное время. На что знаменитость поспешила ответить:

«Я редко возмущаюсь… но что ж за менталитет у нас????? Я надеюсь на море беременным в купальнике можно находиться???? Или вообще все нельзя? Люди! Я не верю в сглаз! Я верю совсем в другие вещи», — пишет Подольская.

У 38-летней Подольской и 52-летнего Преснякова-младшего подрастает сын Артемий. Ему уже 5 лет и он давно просит у мамы с папой сестренку или братика.