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С акцентом на живот: беременная Подольская устроила фотосессию

Жена Владимира Преснякова – младшего ждет второго ребенка от музыканта.

С акцентом на живот: беременная Подольская устроила фотосессию
Наталья Подольская. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya/

В середине лета в Сети появились слухи о том, что 38-летняя певица Наталья Подольская ждет ребенка. Подписчики ее микроблога стали замечать, что девушка на снимках старается прикрывать живот, на общих фото с подругами Подольская старалась позировать на заднем фоне. Примечательно, что звезда не стала отрицать свое интересное положение и подтвердила все догадки официально. Про срок она не уточнила, но очевидно, что он уже довольно большой. Причем, это не помешало ей дважды слетать в отпуск — сначала в Турцию, а потом в Сочи.

По возвращении с отдыха, Подольская решила устроить фотосессию. Девушка выбрала наряды, которые акцентируют ее беременность, и поделилась процессом съемки со своими поклонниками в Instagram.

Наталья сменила несколько образов. Первый состоял из черной футболки с высокой горловиной, а также черно-белой юбки миди с разрезом. Второй — нюдовое боди и коричневый кожаный плащ поверх. В обоих нарядах весь акцент сделан на животике звезды.

У Подольской и Преснякова это второй общий ребенок. И Наталья всегда подчеркивала, что хотела бы подарить сыну сестренку. Мальчик даже уже придумал ей имя – Оля.

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Владимир Пресняков и Наталья ПодольскаяНаталья ПодольскаяНаталья Подольская новостиПодольская беременностьфотосессия