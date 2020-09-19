«Уже не застегнуть»: беременная Подольская призналась, что сильно поправилась

Буквально месяц назад беременная Наталья Подольская радовалась, что еще влезает в свой размер, но время идет, животик растет, и уже звезда с трудом застегивает джинсы. Об этом артистка призналась своим подписчикам в Instagram.

«Плавно перешла из своего привычного размера одежды в непривычный, и такие джинсы (обычные) уже не застегнуть. Ну и ладно», — пишет звезда.

Подольская показала, как именно она сейчас выглядит – руки в боки, легкая лохматость на голове, но улыбка не покидает лица красавицы. Еще бы, Подольская давно мечтала подарить мужу еще одного ребенка. Причем, она очень хотела девочку. Но природа распорядилась иначе, и уже в ноябре у Подольской и Преснякова на свет появится сын. Второй общий ребенок.

«Красивая и счастливая», — заметила в комментариях певица Валерия. Ей вторят и другие подписчики: «Классное, фото! Вы всегда в разном образе, нравитесь нам!», «Супер фотография. Как мне это знакомо! Еще недавно и я такая же была. Но как это мило выглядит», «Такая классная», «Ничто не делает женщину более прекрасной,чем беременность!».