«Сливаемся с небом»: беременная Подольская в розовом позировала на фоне морского горизонта в Ялте

Недавно семья Владимира Преснякова и Натальи Подольской поделилась с поклонниками радостной и долгожданной новостью: скоро они снова станут родителями. 38-летняя певица находится на большом сроке, но кого именно ждут счастливые муж и жена, пока они держат в тайне. Звезда не побоялась отправиться на море, причем выбрала один из курортов Турции, где провела две недели.

больше по теме Счастливы вместе: Джастин и Хейли Бибер поделились романтичными кадрами отдыха Звездная парочка устроила совместный заезд на квадроциклах

Теперь Подольская отправилась на море с мужем. Уже несколько дней семейство, включая первенца звезд Артемия, пребывает в Крыму и наслаждается отпуском в компании друг друга. Накануне Пресняков поделился с поклонниками видео, на котором его жена и сын предстают на фоне красивого заката.

«Сюда просто каждый день надо приезжать и смотреть, потому что каждый раз новое небо», — с восторгом произнесла Подольская. И отметила: «Мы сегодня сливаемся с небом!»

Звезда имела в виду свой наряд цвета заката — она облачилась в платье свободного кроя длины миди, которое, к слову, подчеркнуло интересное положение артистки. И семейство запечатлелось на фоне морского горизонта.