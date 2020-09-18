Планшеты, конструктор и море счастья: Пугачева и Галкин поздравили детей с семилетием

Телеведущий Максим Галкин в Instagram вместе с женой, певицей Аллой Пугачевой, нежно поздравили своих наследников Лизу и Гарри с днем рождения. Им 18 сентября исполнилось семь лет.

«Семь лет. Наш главный день. С днем рождения, детки». Максим Галкин

В начале записи Гарри и Лиза Галкины обменялись подарками друг с другом. Мальчик подарил своей сестренке рисунок, бальзам для губ, а также сделал для всей семьи сердечки из бумаги в виде улиток. В ответ Лиза подарила Гарри нарисованную на бумаге собачку, а также посвятила красивые слова. Гарри зачитал поздравление сестры: «С днем рождения, Гарри. Я тебя люблю и желаю счастья. Крепкого тебе здоровья. Целую, твоя сестра Лиза».

В конце записи Пугачева и Галкин вручили подарки детям. Среди них конструктор Lego и планшеты, которые пригодятся ребятам для обучения в школе.

Напомним, что в этом году Лиза и Гарри Галкины пошли в первый класс. Они учатся в Первой московской гимназии.