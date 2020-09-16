Асмус позировала с красными волосами и в черном платье-бюстье с рукавами-буфами

Актриса вспомнила, через что прошла на съемках шоу «Золото Геленджика».

На телеканале ТНТ 13 сентября состоялась премьера нового шоу «Золото Геленджика» — эстафета с драгоценным призом для победителя. Ведущими стали Иван Охлобыстин, Тимур Родригес и Кристина Асмус. Звезда фильма «Текст» в ходе проекта меняла множество ярких и запоминающихся образов, в которых милую блондинку можно узнать с трудом. Один из костюмов актрисы – платье из золотого металла – принес немало сложностей на съемках.

На этот раз Асмус показала другой, не менее неожиданный наряд. Девушка позировала в красном парике, черном платье-бюстье с белыми рукавами-буфами, украшенном крупными стразами.

Экс-возлюбленная Гарика Харламова призналась, что только сейчас смогла посмотреть премьерную серию нового проекта. И вспомнила все перенесенные трудности:

«20-ти часовые смены, сценарии перестраивались в процессе, солнечные удары, потери голоса, температуры, декорации восстанавливались после каждого испытания, дубли длиной в 1,5 часа, огромное количество технических сложностей, но это было такое счастье!!» — призналась Асмус.

Поклонники Кристины по-достоинству оценили ее преображение на съемках: