Тяжело, но эффектно: Асмус показала, какие трудности ей приходится терпеть в «золотом» платье

Кристина Асмус в компании с Иваном Охлобыстиным и Тимуром Родригесом стали ведущими нового телешоу «Золото Геленджика». В конце августа начались съемки проекта, и бывшая жена Гарика Харламова уехала на юг на целый месяц. Оттуда девушка публикует закулисье схемок, а также показывает свои образы, в которых снимается.

Один из ключевых нарядов – платье из золота. В нем Асмус уже позировала для поклонников. Выглядит оно невероятно эффектно и стильно, а вкупе с дерзким макияжем и укладкой раскрывает звезду совсем с иной стороны. Но, как известно, красота требует жертв, и ее золотое платье не такое легкое и простое, как кажется на первый взгляд.

Костюмеры изготовили его из металла, и оно совсем не гнется, поэтому доставляет массу неудобств при ходьбе. Как это выглядит со стороны, Асмус продемонстрировала у себя в Instagram.

«Максимально удобно в этом костюме перемещаться, — комментирует свое передвижение Асмус. А подойдя и открыв дверь, предупреждает: «Вот сейчас главный трюк. Победа!».

Девушка с трудом прошла до своего вагончика и поднялась на его порог. Несгибаемое платье сковывает элементарные движения и является абсолютно непрактичным. Но невероятно эффектным – мини, отсутствие бретелек на плечах и металлический блеск очень идут Асмус.

Кстати, именно из-за съемок в проекте Кристина Асмус пропустила первую в жизни дочки школьную линейку. Звезда призналась, что у нее случилась истерика, она долго не могла успокоиться и плакала.