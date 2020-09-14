Мальтийская дочь Задорнова обнародовала редкое фото с отцом, оспорив его знаменитые слова об эмиграции

Дочь сатирика Михаила Задорнова обнародовала в личном блоге редкое фото из семейного архива. В кадре предстает сама Елена и ее отец, стоящий неподалеку напротив, грустно взирая на свою наследницу.
Рядом 30-летняя девушка опубликовала знаменитые слова писателя:
«Чтобы жить в цивилизованной стране, не надо уезжать из России. Тем более делать в ней революцию».
Задорнов посоветовал не мусорить, не говорить матерные слова, начать соблюдать правила дорожного движения, отказаться от взяток и измен. При этом предложил уважать культуру, Родину и пожилых людей.
Известное высказывание Михаила Сергеевича много лет проживающая с супругом на Мальте Елена, решила продолжить и даже частично оспорить.
«А еще можно уехать из России, но любить ее до потери сознания, не делая революций! Мусорить не надо, убирать мусор за другими — достойно и не надо этого гнушаться! Ездить по правилам? Да! Жить по правилам — НЕТ! Взятки? Это ваше дело! И не советуйте никому ничего, займитесь своей жизнью и будьте счастливы! Любите, не изменяйте и будьте верны сами себе и любимым людям! И, возможно, я даже уверена, мы все станем СЧАСТЛИВЫ! И будем жить в цивилизованном государстве, где бы мы ни были!» — написала она.