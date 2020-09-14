Мальтийская дочь Задорнова обнародовала редкое фото с отцом, оспорив его знаменитые слова об эмиграции

Елена сама давно живет на Мальте с супругом.

Дочь сатирика Михаила Задорнова обнародовала в личном блоге редкое фото из семейного архива. В кадре предстает сама Елена и ее отец, стоящий неподалеку напротив, грустно взирая на свою наследницу.

Рядом 30-летняя девушка опубликовала знаменитые слова писателя:

«Чтобы жить в цивилизованной стране, не надо уезжать из России. Тем более делать в ней революцию».

Задорнов посоветовал не мусорить, не говорить матерные слова, начать соблюдать правила дорожного движения, отказаться от взяток и измен. При этом предложил уважать культуру, Родину и пожилых людей.

Известное высказывание Михаила Сергеевича много лет проживающая с супругом на Мальте Елена, решила продолжить и даже частично оспорить.