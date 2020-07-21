«Изящное произведение Задорнова»: Дроботенко восхитился красотой дочки сатирика в кружевном наряде

21 июля писателю-сатирику Михаилу Задорнову исполнился бы 71 год. В этот день о приятеле вспомнил его коллега Сергей Дроботенко, который поздравил всех с днем рождения артиста и обнародовал в Сети редкое фото с его 30-летней дочкой Еленой. Девушка предстала в кадре в черном кружевном топе и пышной юбке выше колен.

В настоящий момент наследница писателя вместе с мужем живет на Мальте и пишет стихи, своей поэзией она часто делится в личном блоге. У нее уже сформировалась своя армия почитателей, включая Дроботенко тоже.