Свадьбы не будет?: Бородина раскрыла измену жениха Азизы

Азиза собиралась выйти замуж за владельца сети стоматологических клиник Давида Григоряна в конце сентября этого года. Но случилось страшное: возлюбленный певицы неподобающе себя повел, будучи гостем на свадьбе звезд реалити-шоу «Дом-2» — Валерия Блюменкранца и Анны Левченко. Мужчина позволил себе флиртовать с молоденькой участницей проекта Яной Шафеевой.

Ксения Бородина, ведущая шоу, придала ситуацию огласке. Она считает, что поступила справедливо, обнародовав факты.

«Он был на свадьбе нашего участника, пришел туда, откровенно флиртовал с другой девушкой», — не пытается оправдываться за слив информации ведущая.

Бородина продемонстрировала женскую солидарность и ничуть об этом не жалеет. Вскоре после того, как вести дошли до Азизы, певица отменила свадьбу, категорически отказавшись принимать извинения от несостоявшегося мужа.

Азиза очень серьезно готовилась к свадьбе: успела заказать платье стоимостью в 11 миллионов рублей и фуршет, который обошелся еще в несколько миллионов. Но самоуважение дороже денег.

Сейчас, по словам родственников и друзей Азизы, певица остановила пошив платья, отменила гастроли и пытается оправиться от горя за границей.