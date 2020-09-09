«У нас бабы на Руси перевелись?»: Бородина о Моргенштерне, получившем премию «Женщина года»

Как отметила телеведущая, она не хочет просыпаться в мире, где подобные награды получают рэперы.

Телеведущая Ксения Бородина, которая получила широкую известность благодаря проекту «Дом-2», устроила скандал на церемонии вручения премии от журнала Moda Topical. Как известно, в номинации «Женщина года» приз получил рэпер Моргенштерн, что вызвало всеобщее удивление. Никто не думал, что именно этот музыкант победит в такой номинации.

Бородина в какой-то момент вышла на сцену и заявила, что не хочет просыпаться в мире, где «женщиной года становится Моргенштерн».

«У нас что бабы на Руси перевелись?» — заявила она. При этом Моргенштерн услышал слова Бородиной, но предпочел их не комментировать. В ответ он показал ведущей «Дома-2» статуэтку и ушел из зала по-английски.

Ранее Моргенштерн отмечал, что обожает переодеваться в женские наряды. Таким образом, по собственному признанию, он веселится. На церемонии популярный 22-летний музыкант появился в шелковом халате, меховой накидке и широкой шляпе, сообщает портал Ura.ru.