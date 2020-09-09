За столиком в ресторане: 42-летняя Орлова лишила фанатов дара речи, блеснув декольте

Не секрет, что 42-летняя Ольга Орлова обладает восхитительной фигурой. Об этом в комментариях под пикантными пляжными снимками ведущей проекта «Дом-2» писали ее верные почитатели. Примечательно, что многие на полном серьезе утверждают, что экс-солистка группы «Блестящие» встречается с Владом Кадони.

Эти слухи вспыхнули с новой силой после того, как певицу застали в гримерной с шоуменом. Причем сама Ольга поделилась с подписчиками в Instagram свежим снимком, на котором она попыталась прикрыть собой Кадони, разгуливающего в одних трусах и носках. Позже выяснилось, что в этой «каморке» знаменитости просто переодевались до эфира. И никакой романтики между ними нет. На этом настаивает как Орлова, так и ее соведущий.

На свежем снимке в микроблоге певица блеснула пышной грудью в декольте, сидя за столиком в ресторане. Поклонники знаменитости не смогли найти изъяна в фигуре поп-дивы. Настолько эффектно и молодо она выглядит. Кроме того, пышные формы артистки многих свели с ума.