«Очень полнит»: Барановская нарвалась на критику, выбирая вечернее платье

Юлия Барановская известна как телеведущая, а также шоувумен различных музыкальных мероприятий. Одно из первых громкий событий осени — «ЖАРА Music Awards» — доверили провести звездной брюнетке. Бывшая возлюбленная Аршавина также блистала на сцене детской «Жары» на пару со старшим сыном футболиста.

Сейчас Барановская начала готовиться к очередному мероприятию. И в поисках наряда отправилась в бутик. Там соведущая Александра Гордона в программе «Мужское/Женское» на Первом канале остановилась на двух вечерних платьях, но сделать выбор между ними ей оказалось сложно.

«Люблю вести мероприятия. Разные события и праздники, невероятные эмоции и самое главное — люди… Обожаю, когда шумно, весело и все радуются, на душе становится так тепло и приятно. Какое из двух платьев вам больше нравится?» — спросила звезда подписчиков.

Поклонники поспешили помочь любимице советами. Среди комментариев появились ответы вперемешку с критикой. По мнению многих фанатов, фигура Барановской не выдержала самоизоляции и сдалась под отсутствием активности.